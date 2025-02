INVESTIGAÇÃO

Jornalista britânica desaparecida no Brasil é encontrada

Charlotte Alice Peet estava sumida há quase 20 dias

Carol Neves

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 10:01

Charlotte Alice Peet Crédito: Reprodução

Charlotte Alice Peet, jornalista britânica de 32 anos que estava desaparecida no Brasil desde o dia 8 de fevereiro, foi localizada em um hostel na Zona Sul do Rio de Janeiro. A Polícia Civil confirmou que ela foi encontrada após o rastreamento de seu celular e descartou indícios de crime, acreditando que o desaparecimento tenha sido voluntário. De acordo com a delegada Elen Souto, Charlotte não parece estar em situação de risco e, aparentemente, não deseja manter contato com familiares. As informações são da Record. >

O sumiço de Charlotte foi denunciado por uma amiga que mora no Rio. Segundo a Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil (Acie), a jornalista havia informado que estava em São Paulo e planejava seguir para o Rio, onde precisava de um lugar para ficar. Dias depois, a família de Charlotte, que vive no Reino Unido, entrou em contato com a amiga, preocupada com a falta de notícias. Para auxiliar nas buscas, os parentes forneceram detalhes sobre o voo dela para o Brasil e uma foto do passaporte. >

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) descobriu que Charlotte ficou hospedada em um hostel na Zona Sul do Rio entre os dias 17 e 24 de fevereiro. A polícia acredita que ela estava agindo de forma voluntária, sem interesse em retomar o contato com familiares ou amigos. >

Charlotte é uma jornalista experiente, com mais de cinco anos de atuação como freelancer no Brasil e em Londres. Ela estudou filosofia na Universidade de Bristol e fez mestrado em jornalismo internacional na City St George's, Universidade de Londres. Trabalhou como repórter no *Rio Times* por sete meses em 2020 e foi estagiária de redação internacional no The Times. Atualmente, atua como líder de equipe editorial na plataforma de geração de dados Mindrift, cargo que assumiu em março do ano passado. >