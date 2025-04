LUTO

Jornalista tem morte súbita aos 35 anos

Com baixa visão desde a infância, profissional dedicou sua carreira à defesa dos direitos das pessoas com deficiência

Formado em Jornalismo pelo Cesmac, Amorim trabalhava na Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência da Secdef. Ele tinha baixa visão desde a infância e dedicou sua carreira à defesa dos direitos das pessoas com deficiência, tornando-se uma referência em comunicação acessível. >

Além do trabalho na secretaria, mantinha um canal no YouTube com entrevistas e discussões sobre temas relacionados à cegueira e baixa visão. Também era palestrante sobre acessibilidade e inclusão. Em 2022, lançou o livro "A ilha que me abriu os olhos", no qual relatou sua trajetória pessoal e profissional. >