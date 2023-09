José Múcio garante que Forças Armadas não apoiaram golpe relatado na delação de Mauro Cid

O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou à jornalista Daniela Lima, da Globonews, que as Forças Armadas não apoiaram um possível esquema de golpe de estado orquestrado pelo governo Bolsonaro e revelado nesta quinta-feira (20) em delação premiada de Mauro Cid. Múcio contou que soube da delação pela imprensa, e que não tinha informações concretas sobre o assunto. Ele ainda se queixou de vazamentos sem fontes concretas. Apesar disso, garantiu que as FA não participaram do suposto conluio.

"Tudo o que sei, sei pela imprensa. Não recebemos nenhuma informação oficial do Supremo ou outro órgão. A única certeza que tenho é a de que as Forças Armadas não quiseram um golpe. Graças a isso estamos aqui", declarou o ministro.

A delação de Mauro Cid foi revelada pela jornalista Bela Megale, de O Globo. O ex-ajudante de ordens relatou à Polícia Federal que participou de reunião com Jair Bolsonaro e militares do alto comando para orquestrar uma minuta golpista.

Segundo Mauro Cid, o único que apoiou Bolsonaro, de acordo com o depoimento, foi o então comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos. As informações são do Jornal do Commercio.