PARAÍBA

Jovem cai de carro em movimento após sentar na janela para gravar vídeos

Caso foi registrado na madrugada desta segunda (18)

Segundo informações, a jovem havia saído de uma festa com as amigas, na madrugada da última segunda-feira (18) e fazia filmagens, com parte do corpo para fora do veículo, com o intuito de publicar nas redes sociais. Relatos afirmam que Amanda estaria sentada na janela do bando traseiro do carro quando se desequilibrou e caiu.