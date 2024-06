Jovem de 17 anos fica em 1º lugar em Medicina, mas perde vaga no Enem

A estudante do 2º ano do Ensino Médio, Maria Clara Lopes, de 17 anos, fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) apenas para se habituar com a prova, sem imaginar que sua nota seria suficiente para conseguir o primeiro lugar do curso de Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).