RANKING

Confira os 10 melhores colégios baianos pelas notas do Enem

Seis unidades são de Salvador; Feira de Santana, Porto Seguro e Lauro de Freitas também aparecem na lista

Esther Morais

Publicado em 7 de junho de 2024 às 17:24

Colégio Bernoulli Crédito: Divulgação

Seis colégios de Salvador estão entre os 10 da Bahia com as maiores médias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na lista, divulgada pela startup AIO Educação, aparecem ainda escolas de Feira de Santana, Porto Seguro e Lauro de Freitas (confira o ranking abaixo). Todas são particulares.

O primeiro lugar é do colégio Bernoulli, na capital. Os alunos da instituição conseguiram uma média de 730.8 no exame, considerando as notas das provas objetivas e da redação. Na classificação geral, a instituição fica atrás do Colégio Santo Antônio (743,59), Colégio de Aplicação da UFV - Coluni (737,67) e outra unidade do Bernoulli (733,38). As três unidades são de Minas Gerais.

Completam o pódio o Colégio Helyos (717.6), de Feira de Santana, e Leffler (697.6), de Salvador. Ao todo, seis unidades são da capital, mais duas de Feira, e uma de Laura, além da de Porto Seguro.

As de Salvador são: Bernoulli, Leffler, Villa Global Education (690.3), que fica na Avenida Paralela, Gregor Mendel (688.2), com unidades na Pituba e Itaigara, Colégio Oficina (684.9) e Colégio Módulo (678.5), ambos na Pituba. Outras unidades tradicionais de Salvador, como Anchieta (674.9) e Marista (670.3) aparecem entre as 20 melhores da Bahia.

Em outras cidades baianas, foram os colégios Helyos, de Feira, Mundaí (688.1), em Porto Seguro, Acesso (687.9), também de Feira, e Sartre (685.3), na unidade de Lauro de Freitas, que completaram o top 10.

Quanto às instituições públicas, o Colégio Militar de Salvador aparece na 63º posição, com média 636.5 e o Instituto Federal da Bahia (Ifba), está na 73º, com nota 634.1.

Confira o ranking:

1. Bernoulli (730.8)

2. Helyos (717.6)

3. Leffler (697.6)

4. Villa Global Education (690.3)

5. Gregor Mendel (688.2)

6. Mundaí (688.1)

7. Acesso (687.9)

8. Sartre (685.3)

9. Oficina (684.9)