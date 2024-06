Colégio baiano está entre os quatro melhores do Brasil no Enem

Um colégio baiano está no ranking nacional das cinco instituições com as maiores notas médias no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Bernoulli, de Salvador, conquistou o quarto lugar na classificação das melhores escolas a partir da nota geral com redação - a média da unidade foi de 730,78.