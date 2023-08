Jovem é estuprada após ser deixada em calçada por motorista em Belo Horizonte

Uma jovem de 22 anos foi estuprada na madrugada de domingo, 30, em Belo Horizonte, após ser deixada na calçada do prédio onde morava por um motorista de aplicativo. A mulher estava voltando de um show de Thiaguinho, no Mineirão, onde havia bebido com amigos. Um homem de 47 anos foi preso acusado de estupro de vulnerável.



A jovem foi encontrada desacordada na manhã de domingo em um campo de futebol no bairro Santo André, na região noroeste da capital mineira. Moradores acionaram o Samu, e a mulher disse aos socorristas que não se lembrava do que havia ocorrido. Posteriormente, ela foi por conta própria ao Hospital Odilon Behrens, no bairro São Cristóvão, onde foi constatada a violência sexual.