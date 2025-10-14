Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem é morto ao tentar salvar mulher agredida pelo marido no meio da rua

"Nunca gostou de covardia", diz pai de Victor Hugo Giles, de 25 anos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 12:43

Victor Hugo Aparecido Pereira Giles
Victor Hugo foi morto a facadas Crédito: Reprodução

O mestre de capoeira Adão Giles ainda tenta entender a morte do filho, Victor Hugo Aparecido Pereira Giles, de 25 anos, assassinado ao tentar impedir uma agressão contra uma mulher em Bebedouro (SP). O jovem, segundo o pai, era conhecido pelo respeito e pela coragem.

“Eu sempre ensinei o meu filho a respeitar. Sempre que a gente estava junto falávamos sobre isso, ele cresceu nesse ambiente de proteção. Ele nunca gostou de covardia, eu também não gosto”, afirmou Adão, em entrevista ao portal G1.

Victor Hugo, que era casado e pai de dois filhos, foi morto a facadas na noite de domingo (12), no bairro Vila Santa Terezinha. Ele voltava de uma festa com a esposa e dois amigos quando viu uma mulher sendo agredida por um homem no meio da rua. A cena chamou a atenção do grupo, que decidiu parar o carro para tentar ajudá-la.

Victor Hugo foi morto a facadas

Victor Hugo Aparecido Pereira Giles por Reprodução
Victor Hugo Aparecido Pereira Giles por Reprodução
Victor Hugo foi morto a facadas por Reprodução
O borracheiro André Luiz Cardoso é acusado pelo crime por Reprodução
1 de 4
Victor Hugo Aparecido Pereira Giles por Reprodução

De acordo com o delegado responsável pelo caso, o agressor desferia chutes, pontapés e golpes de capacete contra a mulher, que pedia socorro. Ao ser contido, o homem fugiu para casa, mas foi seguido por Victor e um amigo, que queriam impedir que ele escapasse. Já dentro do imóvel, o jovem foi atingido por golpes de faca.

Victor chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O amigo dele foi ferido na mão e segue em recuperação. A mulher agredida também recebeu atendimento e teve alta.

O principal suspeito é o borracheiro André Luiz Cardoso, de 48 anos, que, segundo a Polícia Civil, fugiu após o crime e ainda não foi localizado. Ele não possui advogado constituído até o momento.

O corpo de Victor Hugo foi sepultado na segunda-feira (13). Para o pai, a atitude do filho foi reflexo da educação que recebeu. “Se eu estivesse lá, faria a mesma coisa. É o normal da gente ajudar. Eu teria parado, socorrido, feito de tudo. Tudo o que ele fez eu teria feito. É índole, a gente já vem com isso, a nossa criação é assim de respeito, de proteger, de estar junto com as pessoas”, disse Adão.

O delegado classificou o ato de Victor como heroico. “Ele foi socorrer, ajudar a mulher, aí aconteceu a tragédia. Ele agiu na tentativa de pegar o cara e apresentar para a polícia, por isso que eu acho que foi um ato de herói que ele teve, de heroísmo.”

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar os crimes de homicídio, lesão corporal e violência doméstica. A esposa do suspeito e a viúva de Victor já prestaram depoimento, e outras testemunhas ainda serão ouvidas.

Mais recentes

Imagem - Resultado da Lotofácil 3512, desta terça-feira (14)

Resultado da Lotofácil 3512, desta terça-feira (14)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2927, desta terça-feira (14)

Resultado da Mega-Sena 2927, desta terça-feira (14)
Imagem - Psicólogo é preso suspeito de abusar sexualmente de pacientes adolescentes

Psicólogo é preso suspeito de abusar sexualmente de pacientes adolescentes

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)