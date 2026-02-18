Acesse sua conta
Jovem morre após ser pisoteado em rodeio clandestino de Goiás

Leandro Pereira de Andrade sofreu parada cardíaca após ser atingido no tórax

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 17:57

Jovem morreu após atque de Touro Crédito: Redes Sociais

Um jovem morreu ao ser atingido por um touro em um rodeio realizado de forma clandestina no município de Iporá, no interior de Goiás. Identificado como Leandro Pereira de Andrade, de 23 anos, o rapaz compareceu ao evento nesta terça (17). O rodeio não possuía autorização legal para ocorrer. As informações são do Metrópoles

De acordo com informações preliminares, o acidente aconteceu durante uma montaria, momento em que o animal pisoteou a vítima na região do tórax. O impacto causou ferimentos graves. Durante os primeiros socorros, o jovem sofreu uma parada cardíaca, o que complicou o atendimento emergencial.

Leandro foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Iporá. Apesar das manobras de reanimação e dos esforços da equipe médica, ele não resistiu à gravidade das lesões e teve o óbito confirmado na unidade.

O caso foi formalmente registrado na delegacia local como morte acidental. No entanto, por se tratar de um evento ilegal, a Polícia Civil de Goiás instaurou um inquérito para checar as circunstâncias exatas do acidente, além da identificação dos organizadores para devida responsabilização.

Até o momento, os responsáveis pelo evento não foram detidos, e as investigações seguem em curso para determinar as condições de segurança oferecidas no local.

Morte Touro

