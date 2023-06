Jovem morta em colégio e rapaz que levou tiro eram namorados

Karoline Verri Alves, aluna morta a tiros, e Luan Augusto, estudante vítima de um disparo na cabeça, eram namorados. Ambos foram vítimas de um ataque ocorrido no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná, nesta segunda-feira (19).



Segundo o g1, o casal o casal foi alvejado por um ex-aluno, de 21 anos, que foi até a direção da escola alegando que precisava solicitar documentos, quando fez os disparos. A ocorrência foi registrada às 9h20, e o atirador foi preso.