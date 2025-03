TV

Jovem Pan condenada a pagar R$ 40 mil a youtuber de esquerda ofendido por Tiago Pavinatto

Comentarista associou influenciador marxista a milícia e terrorismo

A Jovem Pan foi condenada a pagar uma indenização de R$ 40 mil ao historiador e youtuber esquerdista Ian Neves, que possui 493 mil inscritos em seu canal no YouTube. A decisão, proferida pela juíza Thania Cardin, do Tribunal de Justiça de São Paulo, responsabilizou a emissora pelos comentários feitos pelo então comentarista Tiago Pavinatto, que associaram Neves a atividades milicianas e terroristas durante o programa "Os Pingos nos Is", em julho de 2023. A emissora pode recorrer da sentença. As informações foram divulgadas pela Folha de S. Paulo. >