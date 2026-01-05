PERDIDO NA TRILHA

Jovem que ficou desaparecido desceu Pico Paraná só e andou mais de 20 km: 'Cheio de roxo pelo corpo'

Roberto disse estar ferido e com dificuldade para enxergar após perder óculos

Carol Neves

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 12:47

Roberto Farias Thomaz Crédito: Reproduçao

“Foi Deus. Se você ver o meu estado, você não acredita”. A frase dita por Roberto Farias Thomaz, de 20 anos, resume o desfecho de cinco dias em que o jovem permaneceu perdido na região do Pico do Paraná, na Região Metropolitana de Curitiba, após desaparecer durante a descida da montanha no dia 1º de janeiro.

Em vídeo divulgado pela família nas redes sociais, Roberto relatou que sofreu escoriações pelo corpo, entre outros problemas. Apesar disso, afirmou estar bem e consciente. "Estou cheio de roxo no corpo, várias escoriações, e estou sem enxergar porque perdi meu óculos, sem bota. Mas estou bem. Foi Deus, se ver meu estado, você não acredita", afirmou.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), o jovem conseguiu sair da área de mata por conta própria. Durante a descida, ele caminhava pela região quando encontrou uma fazenda na localidade de Cacatu, no município de Antonina, onde buscou socorro.

De acordo com a corporação, Roberto chegou a percorrer mais de 20 quilômetros sozinho até alcançar o local. Ele foi acolhido na propriedade rural e permaneceu abrigado até a chegada das equipes de resgate.

Bombeiros e voluntários atuaram nas buscas desde o dia do desaparecimento. Após a localização, a equipe se deslocou até a fazenda onde o jovem estava e providenciou o encaminhamento para atendimento médico. Roberto será levado a um hospital em Antonina para avaliação clínica.

O desaparecimento ocorreu após Roberto passar a virada do ano no Pico do Paraná, ponto mais alto do Sul do Brasil. As buscas mobilizaram agentes de segurança, trilheiros experientes e voluntários, além de familiares, que acompanharam e divulgaram informações oficiais pelas redes sociais.

Amiga acompanhava Roberto, mas desceu na frente

Roberto havia iniciado a trilha acompanhado de uma amiga na noite de 31 de dezembro, com o objetivo de passar a virada do ano no cume do Pico Paraná, a cerca de 1.900 metros de altitude. Os dois chegaram ao topo ainda durante a madrugada, onde encontraram outros grupos de trilheiros.

Na manhã do dia 1º, durante a descida, a amiga seguiu adiante acompanhada de outras pessoas, enquanto Roberto permaneceu para trás. Em entrevistas e publicações nas redes sociais feitas nos dias seguintes, ela afirmou que decidiu seguir em um ritmo mais rápido e que acreditava que o jovem conseguiria continuar o percurso.