DF

Jovem sem filhos é preso por atraso de pensão alimentícia

Autoridades agora investigam se houve 'erro ou fraude' no caso

Um jovem de 20 anos foi preso indevidamente por atraso no pagamento de pensão alimentícia, apesar de não ter filhos. Morador de Taguatinga, no DF, Gustavo Ferreira foi preso em 28 de janeiro, por ordem de um mandado expedido em Igarapé, Minas Gerais, relacionado a um processo da cidade de São Paulo. Nesta terça-feira (4), a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) informou que ainda não sabe "a origem do erro" que levou à prisão. >