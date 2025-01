'PRETA, SUJA, FEDIDA, MACACA`

Juiz inocenta estudante acusada de injúria racial e diz que condenação atrapalharia o futuro dela

Ele argumentou que ofensas foram feitas quando ela "não estava consciente" por ter usado drogas

A estudante estava em uma festa no estádio do Canindé em 24 de setembro de 2022, quando começou a agredir outras pessoas no local. O processo aponta dois momentos. No primeiro, que foi no camarote, ela agrediu pessoas e as seguranças conversaram com ela. Repreendida, ela disse que iria se comportar. >