CRIME

Juíza esposa de policial morto estava em carro blindado

Policial morreu nesse domingo (30/3), após tentativa de assalto. João Pedro Marquini era esposo da juíza Tula Mello, que sobreviveu

Juíza e esposa do policial da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), morto nesse domingo (30/3) , sobreviveu a uma tentativa de assalto porque estava em um carro particular blindado quando os bandidos atacaram o casal.>

Tula Mello, do Tribunal do Júri, e o motorista que estava com ela não se feriram, mas o veículo chegou a ser atingido por disparos.>