DESASTRE AÉREO

Justiça condena Voepass e Latam a pagar pensão a viúvo de comissária morta em acidente no interior de SP

Débora Soper Ávila era uma das tripulantes do voo que partiu de Cascavel (PR) e caiu em Vinhedos, São Paulo, em agosto deste ano

A Justiça do Trabalho condenou nesta quinta (14) a Voepass e a Latam a pagarem pensão ao viúvo da comissária de bordo Débora Soper Ávila, morta em agosto deste ano na queda do voo 2283 em Vinhedo (SP). As informações são do g1.