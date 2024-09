BRASIL

Justiça decide que condutor de Porsche que matou motorista de aplicativo irá a júri popular

O caso aconteceu em março, em São Paulo

Da Redação

Publicado em 29 de setembro de 2024 às 17:13

Fernando Sastre Filho dirigia porsche Crédito: Reprodução/TV Globo

A Justiça decidiu levar o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, a júri popular. Motorista de um Porsche azul, ele causou a morte do motorista de aplicativo Ornaldo Silva Viana, de 52 anos. O caso aconteceu em março, em São Paulo.

A decisão, do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi publicada neste sábado (28). O julgamento deve ocorrer no Fórum Criminal da Barra Funda e ser conduzido pelo juiz Roberto Zanichelli Cintra. A data do júri popular ainda não foi confirmada.

O Ministério Público (MP) acusa o empresário de beber e provocar um acidente trânsito a mais de 100 km/h na Avenida Salim Farah Maluf, batendo na traseira do veículo que Ornaldo dirigia, um Renault Sandero. O limite para a via é de 50 km/h.

A colisão também feriu gravemente o estudante de medicina Marcus, que estava no banco do passageiro do Porsche e é amigo de Fernando.

No dia do acidente, o empresário saiu com a namorada e um casal de amigos, Juliana Simões e Marcus Vinicius.