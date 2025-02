CRIME

Justiça define onde Marcola, chefão do PCC, vai ficar este ano

Marcola está preso continuamente desde 19 de julho de 1999, após três prisões anteriores, todas seguidas de fugas

Marcola está preso continuamente desde 19 de julho de 1999, após três prisões anteriores, todas seguidas de fugas. Desde então, passou por 19 presídios estaduais até ser transferido para o sistema federal em fevereiro de 2019. A mudança ocorreu após a descoberta de um plano de resgate elaborado por um de seus auxiliares, que estava foragido. Na época, ele estava detido na penitenciária de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Em janeiro de 2023, foi transferido do presídio federal de Porto Velho (RO) para o de Brasília.>

A decisão de manter Marcola no sistema federal foi tomada pela Corregedoria do Departamento Estadual de Execução Criminal da 1ª RAJ (Deecrim 1ª RAJ), a pedido do Ministério Público de São Paulo. O processo, que tramita em segredo de Justiça, agora segue para análise na esfera federal. A medida reforça a segurança em torno do criminoso, considerado uma das figuras mais perigosas do sistema carcerário brasileiro.>