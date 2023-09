Justiça determina penhora de bens de Lexa para pagar dívida de MC Guimê

Crédito: Divulgação

Casada com MC Guimê, a cantora Lexa teve os bens penhorados devido a uma dívida do marido. Segundo o jornal Extra, o juiz Bruno Paes Straforini entendeu que como os artistas se casaram com comunhão universal de bens, "cada um dos cônjuges ainda possui responsabilidade perante os credores do outro."



A dívida em questão é referente a um imóvel adquirido pelo funkeiro em 2016. A mansão no Alphaville era avaliada em 2,2 milhões, mas Guimê deixou de pagar R$ 777 mil. Após ação judicial movida pelos antigos proprietários, o cantor foi condenado a restituir R$ 421 mil a título de honorários advocatícios, além das correções sobre o valor, pelo não pagamento. Sete anos depois, a dívida total é estimada hoje em R$ 2,9 milhões.

Com a derrota na Justiça, Lexa também terá que "arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da causa".

Além disso, a cantora pode ter 30% dos seus rendimentos mensais retidos para o pagamento da dívida do marido. Durante o processo, tanto MC Guimê, quanto Lexa, alegaram que os dois não eram casados quando a dívida foi contraída. Mas o argumento não foi suficiente.

Eles também disseram que se separaram. Embora um divórcio tenha sido assinado no passado, o TJSP analisou e viu que a partilha de bens não foi feita. Logo, os dois continuavam responsáveis pelas dívidas um do outro.