Justiça mantém condenação de Eduardo Costa por danos morais a Fernanda Lima

O juiz Eric Scapim Cunha Brandão, da 24ª Vara Cível do Rio de Janeiro, manteve a condenação do cantor sertanejo Eduardo Costa por danos morais cometidos contra a apresentadora Fernanda Lima.



Em novembro de 2018, após a exibição do programa “Amor e Sexo” - apresentado por Fernanda -, Eduardo Costa ofendeu a apresentadora em suas redes sociais dizendo que ela era “imbecil”, e ela só fazia programa para “maconheiro, bandido, esquerdista derrotado, e para projetos de artista como ela”. A mensagem convocava ainda os brasileiros a “sabotarem o programa de Fernanda”.