DECISÃO

Justiça proíbe condomínio de usar galinhas contra praga de escorpiões em SP

Local mantinha galinhas-d'angola para controle de pragas em áreas comuns

Os desembargadores da 8.ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo mantiveram sentença da Vara da Fazenda Pública de Presidente Prudente, no interior do Estado, proferida pelo juiz Darci Lopes Beraldo, que negou pedido de um condomínio para manter galinhas-d'angola utilizadas para controle de pragas em áreas comuns do local.