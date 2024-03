SALDO NEGATIVO

'Lava Jato terminou como uma verdadeira organização criminosa', diz Gilmar Mendes

Para o ministro, Lava Jato produziu distorções no sistema jurídico e político

Decano do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Gilmar Mendes disse que a Operação Lava Jato "terminou como uma verdadeira organização criminosa". Responsável por relevar o maior escândalo de corrupção do País, início da operação completa dez anos neste domingo, 17. Para o ministro, Lava Jato produziu distorções no sistema jurídico e político, deixando um salto "marcadamente negativo".