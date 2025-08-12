SÃO PAULO

Leilão on-line oferece veículos a partir de R$ 1,5 mil e Hilux SW4 mais barata que iPhone

Evento contará com um total de 622 carros em condições de circulação, além de 46 sucatas

Carol Neves

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10:58

Veículos estão em pátio no interior de São Paulo Crédito: Divulgação

O governo do Estado de São Paulo anunciou um leilão de veículos que será realizado de maneira on-line no dia 20 de agosto, com lances iniciais que vão de R$ 1.500 até R$ 53.000, dependendo do modelo.

O evento contará com um total de 622 veículos em condições de circulação, além de 46 sucatas com motor condenado, que podem ser adquiridas para aproveitamento de peças. Entre as motos, são 106 aptas a circular e duas sucatas. O pátio onde os lotes estão localizados fica na cidade de Limeira (SP).

Entre os veículos mais acessíveis está uma moto Kasinski Comet 150, com lance mínimo de R$ 1.500, e um Fiat Palio do ano 2000, cujo preço inicial é R$ 2.000. No topo da lista de preços, aparece um caminhão Ford Cargo 1722 E, modelo de 2010 usado pelo Corpo de Bombeiros, que parte de R$ 53.000. Para veículos de passeio, a picape Chevrolet S10, fabricada em 2009, lidera com lance a partir de R$ 44.000. Há ainda uma Toyota Hilux SW4 com lance mínimo de R$ 13 mil, quase mil reais mais barata que um iPhone 16 Pro Max 512 GB, que hoje é vendido a preço sugerido de R$ 13.999.

Além desses, o leilão oferece opções variadas, como:

Toyota Bandeirante 1995 por R$ 39.200

Chevrolet Trailblazer 2014 com lance inicial de R$ 33.700

Ford Belina II 1986 e Fiat 147 1982, ambos a partir de R$ 2.000

Engesa 4x4 de 1986 com lance de R$ 5.400

Yamaha XT 660R de 2016 – Lance inicial: R$ 11.000

Honda XRE 300 de 2016 – Lance inicial: R$ 8.000

Yamaha Lander XTZ250 de 2011 – Lance inicial: R$ 5.300

Honda XRE 300 de 2016 (sucata) – Lance inicial: R$ 300

Volkswagen Kombi 2006, Chevrolet Vectra 2011 e Mitsubishi L200 Triton 2011, com valores entre R$ 6.100 e R$ 9.000

Toyota Hilux 2013, Chevrolet Blazer Advantage 2011 e Renault Duster 2022, todos a partir de R$ 8.500

Os interessados poderão visitar os veículos nos dias 18 e 19 de agosto, em dois horários: das 9h às 12h e das 14h às 17h. A retirada dos lotes acontece conforme o tipo de veículo: caminhões e vans devem ser retirados entre 4 e 10 de setembro, enquanto carros e caminhonetes ficam disponíveis entre 11 de setembro e 3 de outubro.

O pagamento pode ser feito via boleto bancário, Pix ou cartão de crédito. Importante lembrar que os compradores assumem total responsabilidade pela regularização dos veículos e não poderão reclamar posteriormente sobre o estado mecânico dos lotes adquiridos.

O edital destaca que veículos aptos a circular podem voltar às ruas, desde que o novo dono faça o registro e pague as taxas junto ao órgão de trânsito competente. Já as sucatas possuem motor condenado e não podem ser regularizadas.