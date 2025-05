POLÊMICA

Levar bebê reborn para hospital pode virar crime; entenda

PL do deputado Cristiano Caporezzo (PL-MG) prevê multa a quem acionar serviços públicos para atender bonecas

Um projeto de lei do deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL-MG) prevê proibição e multa para quem levar bebês reborn, tipo de boneca que se assemelha a bebês de verdade, para receber atendimento em hospitais. Segundo a proposta, a multa pode ser equivalente a dez vezes o valor do serviço prestado.>

Com o assunto em alta nas redes sociais, circulam vídeos em que "mães" de bebês reborn levam os objetos para receber "atendimento" em unidades de saúde. Um deles foi publicado por uma jovem de Minas Gerais. Os valores arrecadados com as multas deverão ser destinados ao tratamento de pessoas com transtornos mentais, segundo o projeto. >