SEM MISERICÓRDIA

Líder religiosa sofre golpe de R$ 18 mil após acolher jovem em casa

Vítima abrigou suspeito de 21 anos que dizia estar passando por dificuldades financeiras

Uma líder religiosa foi vítima de um golpe após abrigar dentro de casa um jovem de 21 anos que dizia passar por dificuldades financeiras. O caso aconteceu em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), e está sob investigação. >

Segundo a polícia, o suspeito foi abrigado pela vítima, mas, no local, furtou os documentos da dona da casa e da filha, que tem deficiência, para pedir empréstimos. A movimentação bancária foi registrada no primeiro semestre de 2024; >

A denúncia foi feita após a mulher perceber que os valores das parcelas estavam sendo descontados do Benefício de Prestação Continuada (BPC) recebido por sua filha. O empréstimo foi realizado no nome da filha, mas a conta tinha o nome da religiosa. Apenas parte do dinheiro foi sacado e a polícia suspeita que haja outro envolvido, porque consta mais um nome no contrato do empréstimo.>