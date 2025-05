MATO GROSSO DO SUL

Ossos são achados em fezes de onça-pintada que matou caseiro; polícia investiga origem

Perícia será feita pela Polícia Científica do estado

Tharsila Prates

Publicado em 6 de maio de 2025 às 23:00

A onça-pintada capturada no Mato Groso do Sul Crédito: Divulgação/ Governo do Mato Grosso do Sul

Fragmentos ósseos foram encontrados nas fezes da onça-pintada que matou o caseiro Jorge Avalo, 60 anos, no último dia 21 de abril, em Aquidauana, cidade na região do pantanal sul-mato-grossense, no pesqueiro onde a vítima trabalhava. A polícia solicitou a análise do material, que incluiria cabelo, para verificar se tem origem humana. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.>

A perícia será feita pela Polícia Científica do Mato Grosso do Sul, que vai comparar os fragmentos com os restos mortais de Jorge.>

O caseiro foi atacado enquanto tentava coletar mel em um deck próximo da mata. Moradores da região relataram que o ataque foi repentino e que um homem que localizou a vítima encontrou marcas de sangue e vestígios da presença do animal.>

A onça-pintada acabou capturada poucos dias após o ataque e permanece no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) em Campo Grande, no processo de recuperação. O animal - um macho que estava abaixo do peso, desidratado e com alterações hepáticas, renais e gastrointestinais - não deve retornar à natureza.>