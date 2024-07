FAMOSOS

Luana Piovani critica Scooby por criar Instagram para filho: 'não paga nem 50% das despesas'

Luana Piovani voltou a usar as redes sociais para criticar o ex-marido, Pedro Scooby, com quem tem três filhos. Na manhã deste sábado, 6, ela afirmou que ele criou um Instagram para o filho mais velho, Dom, de 12 anos, sem sua autorização, e acusou o surfista de "não pagar nem 50% das despesas" dos filhos. O Estadão procurou a assessoria de imprensa de Scooby, mas não teve retorno até o momento.

"Não menos violento é um genitor se entender absolutamente responsável por todas as decisões da vida de um filho. No caso, eu gerei, gestei, pari e amamentei todos os meus filhos. Então, eu tenho direito e obrigação de saber das coisas que acontecem na vida deles e opinar, porque sou uma pessoa inteligente, madura e absolutamente responsável em relação à criação dos meus filhos", disse a atriz.

Piovani, então, fez a acusação sobre as despesas das crianças: "Pena que é inconsequente, irresponsável, não paga nem 50% das despesas dos filhos, mas todo mundo acha que é o melhor pai do mundo, porque ama os seus filhos e é um baita cara alto astral. Para vocês entenderem o quanto vocês se enganam com imagem e não entendem nada sobre a ligação com filhos."