REDUÇÃO DE CUSTOS

Lula assinará MP que reduz em até 4% conta de luz para consumidores residenciais

A MP também estende por 36 meses o prazo para que projetos de geração de energia renovável com subsídios do governo entrem em operação no país. Esses empreendimentos, principalmente no Nordeste, têm descontos nas tarifas de transmissão (Tust) e distribuição (Tusd). Esses descontos, porém, são pagos pelos consumidores na conta de luz.