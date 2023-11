Lula defende Dino após 'dama do tráfico' participar de reuniões no Ministério da Justiça

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi às redes sociais defender o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em meio à crise instalada na pasta após o Estadão revelar que Luciane Barbosa Farias, a chamada "dama do tráfico amazonense", foi recebida por assessores do ministro.



"Minha solidariedade ao ministro Flávio Dino, que vem sendo alvo de absurdos ataques artificialmente plantados. Ele já disse e reiterou que jamais encontrou com esposa de líder de facção criminosa. Não há uma foto sequer, mas há vários dias insistem na disparatada mentira", disse Lula na publicação realizada nesta quarta-feira, 15.