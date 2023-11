Lula deve indicar Flávio Dino ao STF e Paulo Gonet para PGR

O presidente Lula deve indicar o atual ministro da Justiça (MJ), Flávio Dino, para a vaga disponível no Supremo Tribunal Federal (STF). Paulo Gonet deve ser indicado para a Procuradoria Geral da República (PGR).



O atual ministro da Justiça entraria no lugar de Rosa Weber, que se aposentou em 30 de setembro.



As indicações devem ocorrer mesta segunda-feira (27), antes de o presidente viajar para a COP28.



Segundo informações da jornalista Andreia Sadi, o nome da atual ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, passou a ser cotado para substituir Dino no Ministério da Justiça.