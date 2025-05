SINAL DE ALERTA

Sarampo volta a preocupar: veja o que você precisa saber sobre a doença

Até o momento, cinco casos foram confirmados no país; vírus é altamente transmissível



Perla Ribeiro

Agência Einstein

Publicado em 9 de maio de 2025 às 10:41

Manchas vermelhas são um dos sintomas do sarampo Crédito: Shutterstock

Um surto de sarampo em 2019 fez o Brasil perder o certificado de país livre da doença, mas, em novembro de 2024, o país reconquistou a certificação. No entanto, agora ela volta a ser ameaçada. É que novos casos da doença começaram a surgir, acendendo o sinal de alerta entre as autoridades de saúde. Só nos quatro primeiros meses deste ano, 416 casos da doença foram notificados e cinco confirmados, segundo o Ministério da Saúde. No ano passado inteiro, foram notificadas 2.260 suspeitas, e houve cinco confirmações. >

Até agora, os casos registrados são considerados esporádicos e não há registro de mortes. Dois ocorreram no Rio de Janeiro, em bebês gêmeos que ainda não tinham idade para receber a vacina. No Distrito Federal, uma mulher adulta foi diagnosticada após provável contaminação durante uma viagem internacional. Outro caso foi registrado em Porto Alegre, também relacionado a uma viagem ao exterior. O mais recente, em São Paulo, envolve um homem de 31 anos, cuja origem da infecção está sob investigação.>

Em nota enviada à Agência Einstein, o Ministério da Saúde diz que “casos esporádicos como esses não comprometem a certificação do Brasil como país livre da circulação endêmica do sarampo, concedida pela OPAS/OMS em novembro de 2024. Embora o sarampo ainda circule em algumas regiões do mundo, a rápida resposta das autoridades de saúde tem sido essencial para evitar a transmissão local”. A pasta informou ainda que tem apoiado estados com casos de sarampo, com o envio de equipes técnicas para ações de vigilância e vacinação.>

No mundo, os casos confirmados de sarampo ultrapassaram 359 mil em 2024, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Isso, somado às lacunas na cobertura vacinal, levou a surtos localizados em seis países das Américas, com 2.313 casos notificados até o momento em 2025. Três mortes foram confirmadas e mais uma está sob investigação. “O sarampo é uma das doenças mais contagiosas do mundo”, alertou Jarbas Barbosa, diretor da OPAS em coletiva de imprensa realizada no final de abril. “E os países têm tido dificuldades para manter a cobertura recomendada de 95% da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), deixando-nos suscetíveis a casos importados”, acrescentou.>

As viagens internacionais continuam sendo uma das principais vias para a reintrodução de doenças que estavam erradicadas ou sob controle em determinados países. E o sarampo é um exemplo clássico dessa dinâmica: por ser altamente contagioso, o vírus se espalha com rapidez em populações com baixa cobertura vacinal. “Entre todas as doenças infecciosas, o sarampo talvez seja a que apresenta a maior transmissibilidade. Costumamos dizer que ele não poupa indivíduos suscetíveis. Se encontra alguém não vacinado e que nunca teve a doença, a chance de contágio é enorme. Por isso, em cenários de baixa vacinação, o sarampo é sempre o primeiro a ressurgir e se espalhar com facilidade”, alerta Kfouri.>

Saiba mais sobre a doença e como se proteger>

O que é a doença?

O sarampo é uma infecção viral altamente contagiosa que acomete exclusivamente os seres humanos. “Por essa característica, seria facilmente erradicada pela vacinação, caso houvesse adesão por grande parte da população”, pontua a infectologista Emy Akiyama Gouveia, do Hospital Israelita Albert Einstein. A doença ocorre em todo o mundo e permanece como uma causa importante de óbito em crianças menores de 5 anos. >

Como o vírus é transmitido?

O sarampo é causado por um vírus de transmissão respiratória, que se espalha por meio de gotículas expelidas ao falar, tossir ou espirrar. Sua facilidade de disseminação e altíssima taxa de contágio preocupam especialistas: uma única pessoa infectada pode transmitir a doença para até 18 outras que não são vacinadas. Para efeito de comparação, no auge da transmissão, o coronavírus Sars-CoV-2, responsável pela pandemia de Covid-19, tinha uma taxa média de transmissão de cerca de 3,8 pessoas por infectado, quase cinco vezes menos que o sarampo. “Quando se detecta um caso, se houver um bolsão de suscetíveis, o vírus se dissemina de forma muito eficiente. A doença é considerada um marcador de quão frágil é a cobertura vacinal de uma determinada região”, explica o infectologista pediátrico Daniel Jarovsky, secretário do departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo.

Quais os sintomas?

Após o contato com o vírus, o período médio de incubação varia de seis a 21 dias (em média, são 13 dias), quando o patógeno entra nas mucosas dos olhos ou das vias aéreas da pessoa suscetível. Esse é o chamado período de latência, em que o vírus fica replicando no organismo sem ainda causar a doença. Em seguida começa o período caracterizado por sintomas inespecíficos, como tosse, coriza, conjuntivite e febre alta (até 40 graus) – muito parecidos com um quadro gripal.

Essa fase dura por volta de dois a quatro dias e pode persistir por até oito dias. O próximo passo da infecção é o surgimento de “manchas de Koplik”, lesões típicas que aparecem na mucosa da boca, perto dos molares, e devem ser procuradas antes do surgimento das manchas da pele. Elas duram entre 12 e 72 horas, e começam a desaparecer com o início da fase caracterizada pelo surgimento das manchas/erupções da pele propriamente ditas.

Essas manchas surgem de dois a quatro dias após o início da febre, começando pela face e espalhando de cima para baixo e do centro para a periferia do corpo. Palmas das mãos e plantas dos pés são geralmente poupadas. “Aproximadamente 48 horas após o aparecimento das lesões o paciente começa a apresentar melhora. As lesões mudam para uma cor mais amarronzada, podendo ocorrer descamação”, descreve Gouveia.

“A tosse pode ocorrer por até duas semanas e a piora da febre entre o 3º e 4º dias do surgimento das lesões da pele indica a possibilidade de complicações da doença.” A transmissão do sarampo pode ocorrer até cinco dias antes do desenvolvimento do exantema (as erupções na pele).

“Ou seja, a pessoa apresenta um quadro típico de síndrome gripal e, eventualmente, não está em isolamento, frequentando a escola ou mesmo serviços de saúde”, alerta a infectologista do Einstein. A transmissão continua até quatro dias após o aparecimento das manchas da pele. “Uma pessoa positiva [para a doença] pode neste período acometer 90% das pessoas que estão suscetíveis no seu entorno”, afirma Emy Gouveia. >

Quais são as possíveis complicações?

Mais de 90% dos casos de sarampo são considerados benignos. No entanto, a doença provoca um efeito de imunossupressão que compromete significativamente as defesas do organismo. Esse enfraquecimento do sistema imunológico torna o paciente mais vulnerável a outras infecções oportunistas secundárias, aumentando o risco de complicações mesmo após a fase aguda da doença. Entre as mais comuns estão a pneumonite (pneumonia viral causada pelo próprio vírus), otite média, diarreia intensa e pneumonia bacteriana secundária. Em quadros mais severos, a doença pode levar a danos permanentes, como a perda da visão por lesões na córnea.

Também há risco de complicações neurológicas potencialmente fatais, como a panencefalite esclerosante subaguda, uma condição degenerativa que pode surgir anos após a infecção e leva à morte de forma muito rápida. Há ainda a encefalomielite disseminada aguda, que afeta o cérebro e a medula espinhal.

Como é a vacinação?

A vacina tríplice viral é o principal meio de prevenção contra o sarampo. Ela contém vírus vivos atenuados (enfraquecidos), estimulando o sistema imunológico a produzir uma resposta protetora sem causar a doença. No Programa Nacional de Imunizações (PNI), a estratégia de imunização tem como foco a população pediátrica e está indicada em duas doses, uma aos 12 e outra aos 15 meses. Adolescentes e adultos que nunca foram vacinados ou estão com o esquema vacinal incompleto também devem ser imunizados: até os 29 anos, a recomendação é receber duas doses com intervalo de um mês; e entre 30 e 59 anos, uma dose.

Em situações de surto, pode ser avaliada a vacinação de crianças entre 6 e 12 meses e maiores de 59 anos. Segundo o Ministério da Saúde, em 2023, a cobertura vacinal foi de 90,02% na primeira dose e 67,42% na segunda. Em 2024, os números subiram para 95,33% na primeira dose e 79,86% na segunda, com meta de cobertura de 95%. A pasta não informou dados referentes a este ano. O principal objetivo da vacina é prevenir a infecção, pois ela traz uma resposta muito robusta de anticorpos. Mas nenhuma vacina é 100% protetora — uma pessoa vacinada pode se infectar, mas provavelmente desenvolverá uma forma branda ou até atípica da doença.

“Pela sua composição de vírus atenuados, a vacina é contraindicada para pessoas imunodeprimidas de maneira geral”, alerta Jarovsky. Mas a vacinação da população em geral contribui para a proteção dessas pessoas com contraindicação à vacina, a chamada “imunização de rebanho”, que deve ser mantida acima de 85 a 95% de cobertura vacinal. Quando aplicada nas idades corretas, a vacina do sarampo garante uma imunidade vitalícia. Porém, como nem toda vacina tem 100% de eficácia, seria importante ampliar e atingir as metas de coberturas vacinais no Brasil e no mundo.

