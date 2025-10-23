ELEIÇÃO

Lula diz que vai disputar 4º mandato em 2026

Na Indonésia, Lula disse ter “energia de 30 anos de idade” e que está preparado para disputar o pleito

Metrópoles

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 09:05

Lula ao lado do presidente Prabowo Subianto, da Indonésia Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (23/10), que vai concorrer ao quarto mandato nas eleições do próximo ano. O anúncio ocorreu durante declaração à imprensa no primeiro dia de agendas na Indonésia, ao lado do presidente Prabowo Subianto. O petista viajou com o objetivo de estreitar as relações comerciais com a Ásia.

“Eu quero lhe dizer que eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil”, assegurou o titular do Palácio do Planalto.