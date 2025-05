POLÍTICA

Lula é aconselhado a escolher Eduardo Paes como vice em 2026

Ala do PT do Rio de Janeiro aconselhou Lula, mediante interlocutores, que Paes poderia amarrar PSD na aliança e abrir diálogo com o centro

Metrópoles

Publicado em 24 de maio de 2025 às 15:35

Paes e Lula Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi aconselhado, por meio de interlocutores, a escolher o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), como vice na chapa para a eleição nacional em 2026. A ideia partiu de lideranças petistas fluminenses, que entendem ser necessário um nome com capilaridade eleitoral no Sudeste e com apelo ao centro, visando garantir a reeleição no próximo pleito. Nessa configuração, Geraldo Alckmin que é o atual Vice-presidente do Brasil, estaria fora da disputa.>