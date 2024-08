MEDIDA

Lula edita MP para esclarecer trecho da Lei do Mover sobre importação de autopeças

A MP foi publicada nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União (DOU)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou medida provisória para esclarecer um ponto da lei que trata do Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover). A MP, publicada nesta segunda-feira, 5, no Diário Oficial da União (DOU), altera trechos do artigo 26, que trata da importação de autopeças.