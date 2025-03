POLÍTICA

Lula encontra Dirceu em festa e diz que ele 'está com cara de candidato'

Ex-ministro planeja retorno à Câmara em 2026 e quer apoio do presidente

O presidente Lula e o ex-ministro José Dirceu se encontraram na noite de sexta-feira (14) durante a festa de aniversário de 80 anos da ex-prefeita Marta Suplicy, em São Paulo. No encontro, Lula brincou com Dirceu, dizendo que ele estava "com cara de candidato" a deputado federal. As informações são da Folha de S. Paulo.>