EVENTO RELIGIOSO

Lula participa da procissão do Círio de Nazaré no camarote do governador Helder Barbalho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa neste domingo, 13, da procissão do Círio de Nazaré em Belém, no camarote do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), segundo informou a assessoria do Palácio do Planalto. O chefe do Executivo já se encontra no local ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva.