Lula recebe Flávio Dino, cotado para vaga no STF, no Palácio da Alvorada

O ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou ao Palácio do Alvorada por volta das 9h30 desta segunda-feira, 27, onde conversará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa é que ele seja anunciado ainda nesta segunda-feira como a indicação de Lula para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).



O presidente da República embarcará nesta tarde para Riade, capital da Arábia Saudita, em uma viagem que incluirá sua participação na Conferência do Clima, em Dubai. Antes de viajar, Lula também deve divulgar o nome de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República (PGR), como adiantou a Coluna do Estadão.