EDUCAÇÃO

Lula sanciona lei que proíbe uso de aparelhos eletrônicos em escolas

Alunos não poderão utilizar os objetos nem mesmo no intervalo

Com a nova legislação, os estduantes estão proibidos de usar smartphones e demais aparelhos mesmo no intervalo das aulas. Os objetos só poderão ser utilizados em situações de emergência. Alunos com necessidades especiais do uso dos aparelhos podem ter o uso concedido.