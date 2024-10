DECLARAÇÃO POLÊMICA

Lula volta a chamar ação de Israel em Gaza de 'chacina'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a chamar a ação israelense em Gaza de "chacina". O líder brasileiro também mencionou a expansão do conflito para o Líbano, e disse que o governo retirará do país árabe todos os brasileiros que quiserem ser repatriados.

"Não me conformo com a chacina de Israel na Faixa de Gaza e com a invasão no Líbano", declarou Lula em evento sobre combustíveis sustentáveis na Base Aérea de Brasília "Vamos trazer de lá todos os que quiserem vir", afirmou ele sobre a operação para retirar brasileiros do local.