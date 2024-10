CLIMA DE TENSÃO

Forças de Israel dizem ter matado comandante do Hezbollah em ataque a Beirute

As forças de Israel anunciaram nesta terça-feira, 8, que um ataque a Beirute resultou na morte de Suhail Husseini, um comandante do Hezbollah, no dia seguinte ao aniversário de um ano do ataque do Hamas contra o território israelense. Husseini era o responsável por coordenar a logística, o orçamento e a gestão do grupo xiita.