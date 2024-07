INVESTIGAÇÃO

Lutador de 29 anos é morto a tiros em Fortaleza; polícia investiga

Um lutador de jiu-jitsu foi morto a tiros na manhã do último sábado, 13, no bairro Vila Peri, em Fortaleza. A principal suspeita é que Pedro Eduardo, de 29 anos, tenha sido vítima de latrocínio.

Na noite anterior, Pedro havia saído para ir a uma festa com amigos e retornou para casa por volta de 1h30, segundo o G1 Ceará. A mãe disse que viu Pedro mexendo no celular e depois sair de motocicleta quando já estava amanhecendo.

Em suas redes sociais, a Escola da Guarda, onde Pedro Eduardo era professor, publicou uma nota de pesar. "É assim que vou me lembrar de ti, cara! Sorrisão no rosto, alegre e colocando todo mundo pra cima. Tem coisas que não dá pra entender, não dá pra aceitar... A gente só tem que engolir mesmo", consta na publicação. As informações são do Jornal O Povo.