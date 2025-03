CRIME

Luxo, jet skis e McLaren de R$ 3 milhões: quem é o ex-PM do Bope preso por treinar CV

Expulso da Polícia Militar em 2023, ele foi preso em operação

Carol Neves

Publicado em 26 de março de 2025 às 07:32

Ronny Pessanha de Oliveira, conhecido como "Caveira" Crédito: Reprodução

Na segunda-feira, a Polícia Civil do Rio prendeu Ronny Pessanha de Oliveira, conhecido como "Caveira", em sua casa na Muzema. A ação faz parte da Operação Contenção, que tem como objetivo conter o avanço do Comando Vermelho na Zona Oeste do Rio. As informações são do Uol.>

Expulso da Polícia Militar em 2023, o ex-integrante do Bope é acusado de treinar criminosos em técnicas de guerra urbana, utilizando conhecimentos adquiridos durante seu tempo na corporação. Em escutas autorizadas pela Justiça, ele aparecia elogiando a resistência de traficantes contra operações policiais, com destaque para o Complexo da Penha.>

Da corporação ao crime: a trajetória de "Caveira">

Antes de se envolver com o tráfico, Ronny já era investigado por supostos vínculos com milícias em áreas como Rio das Pedras, Muzema e Itanhangá. Segundo as investigações, ele extorquia moradores e controlava imóveis usando violência.>

Para lavar dinheiro, ele mantinha a empresa "Skull 47 Segurança e Vigilância Patrimonial LTDA", registrada em seu nome e no de sua mãe, Elaine Pessanha. A empresa, sediada no Itanhangá, oferecia serviços de segurança privada e ostentava veículos de luxo blindados, incluindo um Porsche Cayenne avaliado em R$ 950 mil, divulgado em seu perfil no Instagram.>

Jet skis, carros de luxo e ostentação>

Além da empresa de segurança, Ronny administrava um negócio de aluguel de jet skis sob a marca JetSkull. Em publicações no Facebook, ele anunciava: "No Grupo Skull você encontra tudo, desde passeios náuticos até treinamento e segurança".>

Em suas redes sociais pessoais, ele exibia uma vida de luxo, com vídeos ao volante de uma McLaren no valor de R$ 3 milhões. A polícia informou que o carro teria sido transferido para São Paulo.>

Violência e domínio territorial>

De acordo com as investigações, Ronny usava armamento pesado para expulsar moradores e tomar imóveis, integrando-os ao esquema do Comando Vermelho. Ele também é suspeito de envolvimento em dois homicídios na Muzema, onde as vítimas eram responsáveis por condomínios populares disputados pela facção.>