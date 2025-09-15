Acesse sua conta
Macaca é baleada no ombro e corre risco de ficar paraplégica

Macaca é baleada na Zona Sul do Rio e corre risco de ficar paraplégica

  Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10:17

Macaca Maria vai passar por procedimento
Macaca Maria vai passar por procedimento Crédito: Reprodução

Uma fêmea de macaco-prego que foi encontrada ferida por uma bala nas costas no Rio de Janeiro corre risco de perder os movimentos das patas traseiras, ficando paraplégica.

Batiza de Maria, a macaca foi encontrada na Rua Piratininga, na Gávea, na última terça-feira (9). O animal foi baleado no ombro, e o projétil se alojou na coluna, comprometendo a movimentação do bicho. 

Macaca Maria foi baleada por Reproduçao

Resgatada por moradores, Maria foi levada ao Instituto Vida Livre, onde recebeu os primeiros socorros e exames iniciais. Ela está internada e aguarda uma cirurgia para retirada da bala nos próximos dias.

Apesar da gravidade, há chance de recuperação. De acordo com os veterinários do instituto, a limitação motora pode ser consequência da compressão de um nervo e não de uma lesão irreversível na medula, o que aumenta a expectativa de que o quadro melhore após o procedimento.

As circunstâncias do disparo seguem desconhecidas. Ao portal G1, Roched Seba, representante do Instituto Vida Livre, destacou que, considerando as condições em que foi encontrada, é pouco provável que Maria tenha conseguido se locomover sozinha depois de ser atingida.

O caso foi comunicado ao Ibama e à Polícia Civil. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) informou que abriu um procedimento para apurar o ocorrido. Segundo a legislação ambiental, crimes contra a fauna silvestre podem resultar em multa e pena de reclusão.

