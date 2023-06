Mãe de Belle Belinha é investigada após influencer dar álcool a criança

"É evidente que a mãe da adolescente é conivente com as condutas e com a exposição de conteúdos inadequados para a idade da filha", diz o Ministério Público de São Paulo em nota.

Mãe se defende

Em entrevista ao portal Splash, Rita disse ser ocupada com o trabalho e afazeres domésticos. "Minha conduta não tem nada de diferente de uma mãe que cuida de filho sozinha. Eu não posso me dar o luxo de ficar 24 horas cuidando da minha filha que já tem quase 18 anos, eu não sou rica, tenho que trabalhar".

"E digo para quem está me julgando: você consegue ter 100% de controle do seu filho no mundo de hoje? Seu filho está longe da internet? Longe do TikTok?", questiona.