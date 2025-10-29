MEGAOPERAÇÃO NO RIO

Mãe de policial soube da morte do filho pela TV: 'Quando apareceu o nome dele entrei em desespero'

Ao todo, quatro agentes de segurança morreram na megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 17:41

O policial Rodrigo Velloso Cabral foi morto após ser atingido por um tiro na nuca Crédito: Reprodução

Mãe do policial civil Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, Débora Velloso Cabral soube pela TV que o filho estava morto, após ser atingido com um tiro na nuca durante megaoperação realizada nesta terça-feira nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio. "Meu coração apertou quando falaram que um policial morreu. Quando apareceu o nome dele entrei em desespero", disse, em entrevista ao jornal O Globo.

O policial era lotado na 39ª DP (Pavuna) e entrou recentemente para a corporação. "Antes de ir ele disse: 'Mamãe te amo. Volto em breve'. Meu filho era amor, ra sorriso. Os bandidos encurralaram ele, assim como o delegado. Aquele infeliz do Cláudio Castro sabia que os policiais não tinham condição de encarar o CV. Meu filho só tinha 40 dias de corporação", disse, emocionada.

A morte de Rodrigo e outros três agentes de segurança ocorreu durante a Operação Contenção, que mobilizou cerca de 2,5 mil agentes das polícias Civil e Militar para conter o avanço do Comando Vermelho (CV) e prender lideranças do tráfico no Rio e em outros estados. Ao menos 120 pessoas morreram.

O velório e o enterro do policial civil Rodrigo Velloso Cabral aconteceu na tarde desta quarta-feira (29). A despedida foi realizada no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil. No local, compareceram pelo menos 150 pessoas, incluindo a família do policial e colegas da corporação, assim como policiais militares, policiais rodoviários e os comandantes da Polícia Militar e Civil. Pétalas foram jogadas de um helicóptero durante o velório em homenagem ao policial morto.

O número de mortos ligados à megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha pode chegar a 132. Somente entre a noite de terça-feira, (28) a manhã desta quarta (29), moradores já levaram 68 corpos até a Praça São Lucas, no Complexo da Penha, além dos 64 óbitos já confirmados pelas autoridades ontem.

Os corpos foram recolhidos de uma área de mata e colocados pelos moradores na praça, onde equipes da Defesa Civil atuam para fazer a remoção. O cenário ocorre um dia depois da ação policial que já era considerada a mais letal da história do Rio, com os 64 óbitos oficialmente confirmados - segundo a polícia, 60 suspeitos e 4 policiais.