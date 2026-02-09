Mãe diz que filha de 11 anos foi vítima de abuso sexual após ser aliciada através do Roblox

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 13:25
A mãe de uma menina de 11 anos denunciou que a filha foi vítima de abuso sexual após ser aliciada por meio da plataforma de jogos Roblox. De acordo com ela, o crime ocorreu depois que a criança passou a conversar com um desconhecido dentro do jogo. Depois de um tempo, as conversas migraram para outros aplicativos de mensagens. A violência só foi descoberta quando os pais tiveram acesso ao celular da criança. No aparelho, encontraram vídeos pornográficos enviados pelo agressor. A denúncia foi feita no programa Fantástico, da TV Globo.
"Quando abri o celular, vi vídeos pornográficos. Ela começou a chorar, ficou desesperada”, contou a mãe, em entrevista ao Fantástico. Ao se deparar com as mensagens, a mãe ficou desesperada. "Me deu um desespero como mãe. Foi um estupro de vulnerável de uma forma realmente online".
Antes de saber o que estava ocorrendo, a mãe já havia percebido uma mudança no comportamento da menina. “Ela sempre foi muito amorosa. De repente, começou a ficar diferente, mais quieta, com olheiras. Eu achei estranho”, relatou. Ao ser questionada pela mãe, a menina contou que vinha sendo ameaçada. O suspeito dizia que sabia onde ela morava e fazia ameaças dizendo que ia sequestrá-la, que ia matá-la e até matar os pais dela.
Além de amedrontar a criança com ameaças, o agressor também ensinava a menina a burlar sistemas de controle parental, orientando-a a esconder conversas e atividades no celular. "Isso foi o que mais eu assustei. Quando eu fui lendo a conversa, ele mesmo falava: 'você entra aqui, você entra ali e eles vão fazer assim'. 'Os teus pais não vão ver que você está jogando ou conversando'". Mesmo após bloquear o agressor, a menina voltou a ser procurada dentro da plataforma. “Ele dizia que, se ela não desbloqueasse, seria pior”, contou a mãe. O caso é investigado pelo Núcleo de Combate aos Crimes na Internet do Paraná.
Considerado um dos ambientes virtuais mais populares entre crianças e adolescentes, o Roblox — plataforma com milhares de jogos criados pelos próprios usuários — tem sido alvo crescente de denúncias e investigações no Brasil. Autoridades apontam que, por trás do visual lúdico e da promessa de diversão, o espaço abriga riscos sérios: conteúdos inadequados, dificuldades de monitoramento e, principalmente, um cenário fértil para a atuação de aliciadores de menores.
"O agressor não tem pressa. Eles conseguem ganhar a confiança da vítima e há essa interação de Troca de fotos íntimas, a vítima fica totalmente na mão do agressor”, explicou a delegada. No início do ano, o Roblox implementou verificação facial para tentar identificar a idade dos jogadores e restringir o chat para crianças — o que gerou protestos dentro da própria plataforma.
Empresa responsável pela plataforma Roblox diz que não permite que os usuários compartilhem imagens ou vídeos no chat e que a comunicação no Roblox não é criptografada para que a empresa possa monitorá-la. Também afirmou que proíbe conteúdo inadequado ou que promove atividades ilegais como glorificação de drogas, gangues ou a recriação de eventos sensíveis do mundo real, como tiroteios em escolas. Além disso, disse que trabalha para detectar e remover esse tipo de conteúdo, incluindo o uso de verificações humanas e automatizadas. A empresa fala ainda que fornece ferramentas de denúncia fáceis de usar.