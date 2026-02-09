Acesse sua conta
Manobrista era responsável por limpeza de piscina onde mulher morreu

No dia do fato, ele fez uma mistura de cloro com substância ainda não identificada, que causou reação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 13:48

Academia C4 Gym
Academia C4 Gym Crédito: Reprodução

A investigação sobre a intoxicação ocorrida na academia C4 Gym, em São Paulo (SP), aponta que o funcionário responsável pela limpeza da piscina era o manobrista do local. Foi  ele quem preparou a mistura química utilizada na água antes do acidente. O caso resultou na morte da professora Juliana Faustino Basseto, de 27 anos, e deixou outras pessoas hospitalizadas.

A informação foi confirmada para a polícia pelo gerente do estabelecimento. O funcionário, cujo nome não foi divulgado, realizava o preparo dos produtos usados na higienização da piscina. No dia do ocorrido, ele misturou cloro com outro produto ainda não identificado dentro de um balde e deixou o recipiente próximo à piscina enquanto aguardava o término da aula de natação para aplicar a solução, já que a água estava turva devido ao uso intenso.

Pessoas foram hospitalizadas

No local, havia nove pessoas, entre alunos e o professor da atividade. Pouco depois, uma reação química teria provocado a liberação de gases, causando mal-estar e asfixia entre os frequentadores.

O delegado relatou que o plano era realizar a limpeza somente após a saída dos alunos, mas os gases começaram a se espalhar antes disso.

Cinco pessoas passaram mal. Um adolescente de 14 anos segue internado em estado grave, com auxílio de aparelhos para respirar, assim como o marido da professora. Outras duas vítimas foram atendidas e liberadas.

A polícia trabalha com a hipótese de negligência e aguarda resultados de perícias para definir possíveis responsabilizações criminais dos responsáveis pelo estabelecimento.

Durante a fiscalização, foi constatado ainda que a academia funcionava sem alvará. Investigadores apontaram também irregularidades na estrutura elétrica e no armazenamento dos produtos químicos usados na limpeza.

O estabelecimento foi interditado pela prefeitura. Conforme o auto de interdição, a academia estava "em estado precário de segurança, importando grave ameaça à integridade física de seus ocupantes e vizinhos."

Em nota, a direção da C4 Gym afirmou que lamenta o ocorrido e declarou que prestou atendimento imediato às vítimas, além de colaborar com as autoridades. Segundo o comunicado, o estabelecimento mantém contato com os envolvidos para oferecer suporte e "Reforça, ainda, que está colaborando integralmente com as autoridades competentes, contribuindo com tudo aquilo que for necessário."

