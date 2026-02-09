INTERIOR DE MG

Mulher morre após ser atingida por pedra em cachoeira

Vítima foi atingida na perna enquanto participava de um churrasco com familiares e sofreu hemorragia

Carol Neves

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 13:06

Pedra atingiu mulher Crédito: Reprodução PMMG

Uma mulher de 39 anos morreu depois de ser atingida por uma pedra que se desprendeu de uma encosta próxima à Cachoeira do Roldão, em Nova Belém, interior de Minas Gerais. O acidente ocorreu neste domingo (8). A informação é do Estado de Minas.

Ela estava no local com familiares e amigos participando de um churrasco quando, conforme relato do marido à polícia, um forte barulho foi ouvido vindo da parte superior da encosta. Logo em seguida, uma pedra deslizou e atingiu a vítima antes que as pessoas conseguissem reagir.

Frequentadores que estavam na cachoeira ajudaram a colocá-la em um carro para levá-la até o hospital de Itabirinha de Mantena, município vizinho. A equipe médica informou que a mulher chegou em parada cardiorrespiratória, após perder grande quantidade de sangue devido a um corte profundo e fratura na perna direita. As tentativas de reanimação não tiveram sucesso e a mulher teve a morte confirmada no hospital.

Policiais identificaram o caminho percorrido pela pedra, que atingiu objetos usados no churrasco, quebrando garrafas e danificando uma grelha improvisada. Também foram encontrados vestígios de sangue e partes do tecido da roupa da vítima presos à rocha. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia.

Testemunhas confirmaram que o desprendimento ocorreu de forma repentina e atingiu diretamente a mulher, que estava próxima à área onde os visitantes costumam permanecer ao redor da piscina natural formada pela queda d’água.

O boletim de ocorrência aponta ainda que, acima do ponto frequentado pelos banhistas, passa uma estrada utilizada para acesso à cachoeira.