Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher morre após ser atingida por pedra em cachoeira

Vítima foi atingida na perna enquanto participava de um churrasco com familiares e sofreu hemorragia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 13:06

Pedra atingiu mulher
Pedra atingiu mulher Crédito: Reprodução PMMG

Uma mulher de 39 anos morreu depois de ser atingida por uma pedra que se desprendeu de uma encosta próxima à Cachoeira do Roldão, em Nova Belém, interior de Minas Gerais. O acidente ocorreu neste domingo (8). A informação é do Estado de Minas.

Ela estava no local com familiares e amigos participando de um churrasco quando, conforme relato do marido à polícia, um forte barulho foi ouvido vindo da parte superior da encosta. Logo em seguida, uma pedra deslizou e atingiu a vítima antes que as pessoas conseguissem reagir.

Frequentadores que estavam na cachoeira ajudaram a colocá-la em um carro para levá-la até o hospital de Itabirinha de Mantena, município vizinho. A equipe médica informou que a mulher chegou em parada cardiorrespiratória, após perder grande quantidade de sangue devido a um corte profundo e fratura na perna direita. As tentativas de reanimação não tiveram sucesso e a mulher teve a morte confirmada no hospital.

Policiais identificaram o caminho percorrido pela pedra, que atingiu objetos usados no churrasco, quebrando garrafas e danificando uma grelha improvisada. Também foram encontrados vestígios de sangue e partes do tecido da roupa da vítima presos à rocha. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia.

Testemunhas confirmaram que o desprendimento ocorreu de forma repentina e atingiu diretamente a mulher, que estava próxima à área onde os visitantes costumam permanecer ao redor da piscina natural formada pela queda d’água.

O boletim de ocorrência aponta ainda que, acima do ponto frequentado pelos banhistas, passa uma estrada utilizada para acesso à cachoeira.

“No local, recebemos informações de que, recentemente, a estrada teria passado por melhorias, sendo realizado serviço de patrolamento. Durante tal intervenção, parte do material removido, como terra e pedras, teria sido acumulado às margens da estrada, justamente na encosta onde, metros abaixo, permanecem os frequentadores da cachoeira”, registra o documento policial.

Tags:

Cachoeira

Mais recentes

Imagem - Resultado da Dupla Sena 2923, desta segunda-feira (9)

Resultado da Dupla Sena 2923, desta segunda-feira (9)
Imagem - Resultado da Lotomania 2886, desta segunda-feira (9)

Resultado da Lotomania 2886, desta segunda-feira (9)
Imagem - Resultado da Quina 6949, desta segunda-feira (9)

Resultado da Quina 6949, desta segunda-feira (9)

MAIS LIDAS

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
01

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar

Imagem - Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores
02

Avó é presa por 'vender' três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores

Imagem - Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora
03

Lotérica erra bilhete da Mega da Virada e fecha acordo na Justiça para pagar apostadora

Imagem - A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?
04

A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?