MOTIVAÇÃO FINANCEIRA

Mãe e filha mantidas em cárcere privado são salvas após vizinho encontrar bilhete com pedido de socorro

Suspeito era conhecido da família e obrigou as mulheres a preencher dois cheques, e ainda pegou cartões bancários e as senhas deles para efetuar saques.

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de julho de 2025 às 09:15

Uma mãe e uma filha que foram mantidas por dois dias em cárcere privado em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foram resgatadas após conseguirem escrever bilhetes pedindo socorro. Um vizinho encontrou um dos papeis na entrada do prédio na manhã de sábado, avisou a síndica e acionou a Polícia Militar (PM-PR), que resgatou as vítimas e prendeu, no mesmo dia, o suspeito, que era um conhecido da família e foi identificado como Glauber Gandra Severino. As informações são do G1 PR.>

Quando a polícia chegou ao prédio, encontrou mãe e filha amarradas com abraçadeiras plásticas. Elas contaram que o homem responsável havia fugido pulando para o apartamento vizinho. Com apoio de outro morador, que também é policial militar, as equipes entraram no apartamento ao lado e encontraram o suspeito, que foi preso em flagrante.>

Durante a ação, a polícia também apreendeu uma mochila contendo abraçadeiras plásticas, fitas adesivas, ferramentas, o celular de uma das vítimas e R$ 2,7 mil em dinheiro. À RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, o delegado Gustavo de Pinho informou que o suspeito passou por audiência de custódia e o juiz definiu a prisão preventiva.>

De acordo com o delegado Gustavo de Pinho, as vítimas aproveitaram do momento em que o suspeito dormia, entre a noite de sexta (11) e a madrugada de sábado (12), para escreverem quatro bilhetes e jogá-los pela sacada do apartamento onde estavam sendo mantidas presas. Em um deles, estava escrito: "Por favor, nos ajude! Estamos em cárcere privado, eu e a minha mãe. Ajude-nos, pois não posso usar o celular! Avise a síndica! Que a polícia venha e entre pela sacada, sem alarde!".>

As vítimas também contaram à polícia que conheciam Glauber porque teve um relacionamento amoroso com uma prima delas. Ele também morou no prédio de mãe e filha em 2023 - e, por isso, tinha as chaves da entrada. Segundo o delegado, ele conseguiu entrar no apartamento na quinta-feira (10) depois que uma das mulheres saiu para ir à farmácia, e as manteve amarradas, em um quarto, na maior parte do tempo. O crime teve motivação financeira, de acordo com o policial.>

"No interrogatório, ele relatou que estaria passando por dificuldades financeiras, que teria perdido o emprego recentemente e resolveu praticar tal conduta, uma vez que teria conhecimento de que as vítimas tinham poder aquisitivo maior", disse o delegado ao G1 PR. As vítimas contam que o homem as obrigou a preencher dois cheques, e ainda pegou cartões bancários e as senhas deles para efetuar saques.>